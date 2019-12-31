شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. انتقالي أبين ينجح في إطلاق رواتب موظفي محلج القُطن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 نجحت جهود المجلس الإنتقالي الجنوبي في صرف رواتب موظفي محلج القُطن بعد انقطاع دام عدة اشهر، وذلك بقيادة العميد عبدالله الحوتري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

Advertisements وعبر الموظفون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس القيادة المحلية بمحافظة أبين نظير الجهود التي بذلها في متابعة الجهات المختصة والتي تكللت بإطلاق الرواتب المتوقفة منذ خمسة أشهر. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قيادة انتقالي أبين على معالجة الكثير من القضايا العالقة بالمحافظة بعد تقاعس الجهات ذات العلاقة.

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