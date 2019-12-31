محكمة سعودية تلغي قرار منع عبور مواطن بدراجته على جسر الملك فهد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الغت محكمة سعودية، مؤخرا، قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، القاضي بمنع سفر مواطن عبر دراجته النارية إلى البحرين.



وكانت إدارة الجسر، الذي يربط بين السعودية والبحرين، رفضت عبور المواطن بدراجته النارية، دون أن تقدم مستندا نظاميا، وفق ما أورده موقع سبق السعودي، اليوم الثلاثاء .

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وقال الموقع، أن المواطن حاول بدراجته النارية عبور جسر الملك فهد، إلا أنه تم رفض عبوره بوسيلة الدراجة؛ ما دعاه إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، يطلب السماح له بالعبور بدراجته النارية، حيث تم منعه دون بيان أو سبب أو سند نظامي .

وذكرت أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ردت على الدعوى، حسب حيثيات الحكم القاضي بأن سبب المنع هو ازدياد الحوادث خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه المدعي، حيث لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ افتتاح الجسر .

وكانت المؤسسة العامة للجسر، أعلنت الأربعاء، إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين، وذلك بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.