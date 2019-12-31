شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: الحالة الصحية للسلطان قابوس «مستقرة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وقال البيان الذى نشرته وكالة الأنباء العمانية: "السلطان يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم ،سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله".