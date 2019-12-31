شكرا لقرائتكم خبر عن لدواع أمنية.. بنجلادش تعطل «المحمول» على الحدود الهندية والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤولون في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن تغطية الهواتف المحمولة تم إيقافها في قطاع عرضه كيلو متر من الحدود مع الهند حتى إشعار آخر "لحماية أمن البلاد في الظروف الحالية".
وقال مسؤولان لرويترز إن الإجراء راجع لمخاوف من أن يحاول مسلمون هنود الفرار إلى بنجلادش.
ويخشى المنتقدون أن يتم من خلال القانون مطالبة السكان بإثبات جنسيتهم وهو ما يمكن أن يُعّرض أسرا مسلمة فقيرة لا تحمل الوثائق المطلوبة لوضع صعب.
ويزيد طول الحدود بين بنجلادش والهند على أربعة آلاف كيلو متر. ويقيم في منطقة الحدود ملايين من سكان بنجلادش الذين تربطهم تجارة مع الجانب الآخر من الحدود.
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