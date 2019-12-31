شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس أطلق قنابل صوت.. إجلاء السفير الأمريكي من السفارة ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

أطلق حراس الأمن داخل السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الثلاثاء، قنابل صوت على المحتجين خارج بوابة المجمع، وسمع مراسلون من رويترز دويا قويا أربع مرات.

وقال مسؤولان عراقيان إنه تم اليوم الثلاثاء إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة لتأمينهم بعد أن تجمع آلاف المحتجين ومقاتلو جماعة مسلحة خارج بوابة السفارة للتنديد بضربات جوية أمريكية في العراق.

ونفذت الطائرات الأمريكية ضربات يوم الأحد ضد قواعد لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في خطوة تهدد بدفع العراق أكثر إلى صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت يشهد احتجاجات حاشدة ضد نظامه السياسي.