تنشر الخليج 365، بالصور نشر قوات خاصة عراقية قرب السفارة الاميركية في العاصمة بغداد. وجاء نشر القوات الخاصة بعد التطورات الأخيرة أمام السفارة الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نشر قوات خاصة قرب السفارة الاميركية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.