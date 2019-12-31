نائب: ثلاثة آلاف طبيب اختصاص سيحالون للتقاعد إجباراً بحال تطبيق قانون التقاعد

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "الهدف الاساسي من التعديل الثاني لقانون التقاعد، هو حل مشاكل عملية برزت مع بداية تطبيق القانون"، مبينا ان "هناك ثلاثة الاف طبيب اختصاص وبموجب قانون التقاعد الاخير النافذ فانه سيتم احالتهم الى التقاعد إجباراً، ما يعني ان هناك عدد كبير من المستشفيات والمراكز التخصصية سوف تتوقف".وأضاف أن "المشكلة لا تقتصر فقط على القطاع الصحي، فهناك أيضاً عدد من الاستاذة الجامعيين في وزارة التعليم العالي سيشملهم القانون، اضافة الى مشاكل مماثلة في دوائر اخرى".

ولفت خلاطي، إلى ان "ممثل الحكومة في مجلس النواب قدم طلباً من الحكومة بوضع جدول زمني خلال ستة اشهر من الاول من كانون الثاني المقبل الى الاول من حزيران العام المقبل لتطبيق القانون وان لايصار الى تطبيقه في شهر واحد".

واكد على "أهمية ان يحظى تعديل القانون بالاولوية في جلسات البرلمان المقبلة لاهميته".

