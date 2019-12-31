أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي، الثلاثاء، ان قانون التقاعد في حال تطبيقه بصيغته الحالية، فان ثلاثة الاف طبيب اختصاص سيحالون اجبارا الى التقاعد.
وأضاف أن "المشكلة لا تقتصر فقط على القطاع الصحي، فهناك أيضاً عدد من الاستاذة الجامعيين في وزارة التعليم العالي سيشملهم القانون، اضافة الى مشاكل مماثلة في دوائر اخرى".
ولفت خلاطي، إلى ان "ممثل الحكومة في مجلس النواب قدم طلباً من الحكومة بوضع جدول زمني خلال ستة اشهر من الاول من كانون الثاني المقبل الى الاول من حزيران العام المقبل لتطبيق القانون وان لايصار الى تطبيقه في شهر واحد".
واكد على "أهمية ان يحظى تعديل القانون بالاولوية في جلسات البرلمان المقبلة لاهميته".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: ثلاثة آلاف طبيب اختصاص سيحالون للتقاعد إجباراً بحال تطبيق قانون التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.