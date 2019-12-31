حذرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، المواطنين الاميركيين من الاقتراب من مبنى السفارة في بغداد، بسبب استمرار التظاهر قربه.
وقالت السفارة في بيان، إنه "بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الامريكيين الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد".
وأضافت: "يجب على الامريكيين مراجعة امنهم الشخصي وتاهبهم في حالات الطوارئ، وسوف نواصل تقديم تحديثات على هذا الحساب حسب الحاجة".
واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية تنصح مواطنيها بعدم الاقتراب من بنايتها في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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