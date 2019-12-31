مجلس الوزراء السعودي يدين 'الهجمات' ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق

دان مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، "الهجمات" ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق.



وأكد أن هذه الهجمات "تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب". وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء "أعرب عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها مليشيات مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش".وأكد أن هذه الهجمات "تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب". وشدد على أن ذلك "يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني".

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