وزير الدفاع الكويتي يتوجه للرياض لتفقد القوات المشاركة بـ"إعادة الأمل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، الثلاثاء، إلى السعودية لتفقد قوات بلاده المشاركة في عملية "إعادة الأمل".

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد أكدت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، في بيان لها، أن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح رافق وزير الدفاع مع وفد رفيع المستوى".

يذكر أن عملية "إعادة الأمل" هي عملية عسكرية أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضد مليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.

وأُعلن عن العملية في 21 أبريل نيسان/ 2015، وذلك بعد انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن التي أطلقتها دول التحالف العربي في الـ26 من مارس/ أذار عام 2015 لدعم السلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي الطائفية الإرهابية.