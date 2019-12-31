"ديلي بيست": هجمات إيران على أهداف أمريكية دليل يأس

اعتبر موقع "ديلي بيست" الأمريكي أن الهجمات الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق دليل يأس، مشيرة إلى أن طهران راهنت على ما أظهره الرئيس دونالد ترامب في السابق من ضبطا للنفس.

وكان ترامب قد أوقف في وقت سابق من العام الجاري قصفا أمريكيا على مواقع في إيران بعد إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية بدون طيار، لكن الأحد قصفت الطائرات الأمريكية مواقع لمليشيا تابعة لإيران العراق ردا على هجمات على قواعدها.

ونفذت مليشيا حزب الله العراقية هجوما بالصواريخ، الجمعة، على قاعدة أمريكية ما أسفر عن مقتل مدني أمريكي وإصابة عدة ضباط أمريكيين وعراقيين.

ورأت نازي موينيان الخبير الاستشاري السياسي في الشأن الإيراني أن تصعيد النظام الإيراني من هجماته على أهداف أمريكية في المنطقة يعد مؤشرا واضحا على قلقه بشأن استمراره في السلطة.

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وقالت موينيان خلال مقال منشور عبر موقع "ديلي بيست" الأمريكي إن الإدارة الأمريكية قامت بدورها بالرد على تلك الهجمات بشن غارات استهدفت 5 أهداف في العراق سوريا، الأحد، ما أسفر عن تدمير مستودع ذخائر ومركز قيادة ومقتل أحد قادة المليشيا.

وأشارت إلى أنه في حين راهن النظام الإيراني على استعراض للقوة لحشد الدعم، جاء الرد الأمريكي متخطيًا حدود توقعات طهران.

وأوضحت موينيان، وهي حاصلة على ماجستير العلاقات الدولية من جامعة كولومبيا، أن طهران ربما اعتقدت أن أمريكا لن تقوم برد انتقامي، خاصة وأن الرئيس ترامب أظهر في الماضي ضبطًا للنفس عندما تم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية والهجوم الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية بصواريخ قادمة من إيران.

وشددت على أن الهجمات الأمريكية كشفت ضعف النظام الإيراني، اقتصاديا وعسكريا، معتبرة أن السياسة الحالية للبيت الأبيض ربما تكون أفضل استراتيجية للضغط على طهران.

وأوضحت خبيرة الشأن الإيراني أن حملة الضغط الأقصى التي أعلنها الرئيس الأمريكي تضرب بقوة في بنية الاقتصاد وتؤثر بعمق على نفسية بالنظام، لافتة إلى أن حكام إيران خائفون، خاصة في ظل قمعهم الوحشي للمظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إنه في حين يواصل النظام الإيراني إلقاء اللوم على أمريكا ودول أخرى ومعارضين مثل رضا بهلوي، ابن شاه إيران الراحل، إلا أن الأزمات التي تواجهها البلاد تعود إلى عقود من سوء الإدارة الاقتصادية والعزل السياسي دمرت حياة الإيرانيين وبددت طموح الشباب.