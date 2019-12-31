عاجل.. بيان مهم حول صحة السلطان قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا أكد فيه أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر .

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وقال مركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن السلطان قابوس يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم،

سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله.