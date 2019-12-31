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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكوبي بعيد الثورة الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس ميجيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا بمناسبة عيد الثورة.

وأوفد الرئيس، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوبا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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