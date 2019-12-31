عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة عنصرين في أحداث السفارة الأمريكية ببغداد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أفادت فضائية "الحدث"، اليوم الثلاثاء، إصابة عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بقنابل صوت أمام السفارة الأميركية.



في سياق متصل أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم الحشد الشعبي فالح الفياض، يشارك في اقتحام السفارة الأميركية بالعراق، نقلا عن فضائية "الحدث".

ويقود المظاهرات كلٌ من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأميركية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.