مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في ذي قار العراقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطاً مدنياً الليلة الماضية بمحافظة ذي قار جنوبي بغداد. وأوضح الشهود بأن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص باتجاه الناشط المدني علي الخفاجي الليلة الماضية وأردوه قتيلاً في منطقة التضحية وسط المحافظة. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعلنت مؤخراً في إحصائية لها، أن حالات اغتيال الناشطين في المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الآن، بلغت 33 حالة موزعة بواقع 15 حالة قتل، و13 مصابين، والباقي كانت محاولات اغتيال فاشلة.





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