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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هوجان: جونسون غير متمسك بموعد نهائي لـ"بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فيل هوجان، أمس الإثنين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي الذي حدده لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية 2020. وأضاف في تصريحات لصحيفة (أيريش تايمز): "في الماضي شهدنا تشبث رئيس الوزراء بالموعد النهائي لبريكست بدلاً من تمديده، لمجرد أن يفعل ذلك فقط". ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير(كانون الثاني) المقبل، مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، وتعهد جونسون بالتمسك بذلك الموعد النهائي سواء أبرمت بريطانيا اتفاقاً نهائياً مع التكتل أم لا. وحذر هوجان من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق "سوف يسكب زيتاً على النار وينذر بتقسيم الأسر والمجتمعات والمناطق"، وأضاف "استند الكثير من الجدل في المملكة المتحدة على مدار السنوات الأربع الماضية إلى فكرة خاطئة، تتعلق بأنه من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على جميع مزايا العضوية في الاتحاد الأوروبي". وتابع "والآن وبعد توقف الجمود السياسي في وستمنستر، يجب أن تستند المرحلة التالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الواقعية والحقائق الثابتة"، مشيراً إلى أن الجانبين بحاجة إلى المضي قدماً إلى الأمام بهدوء وبشكل متسق.
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