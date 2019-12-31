شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين: نقف مع سيادة العراق ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أكدت مملكة البحرين على وقوفها مع مواجهة العنف والإرهاب، والجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه وسيادة كافة الدول العربية. ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، نوه بيان وزارة الخارجية أمس الإثنين بمواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه الأشقاء في جمهورية العراق، وبخالص التمنيات للشعب العراقي بدوام الاستقرار والازدهار.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: نقف مع سيادة العراق ومكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.