ترامب: إيران ستكون مسؤولة عن أي هجوم على سفارتنا في بغداد

أكد ​الرئيس العراقي​ ​دونالد ترامب​ أن "​إيران​ ستكون مسؤولة عن أي هجوم على سفارتنا في ​بغداد​ وهيهي من نظمت هذا الهجوم اليوم"، مشيراً إلى أنه "على الحكومة العراقية حماية السفارة الأميركية في بغداد"،

وكان متحدث في السفارة الأميركية في بغداد لقناة "لروسيا اليوم" قد أوضح أن "مجموعة صغيرة من المتظاهرين السلميين يحتجون أمام مبنى السفارة"، مذكراً بأن "عددا صغيرا من المتظاهرين السلميين متواجدين علي شارع السفارة".

وطالب المحتجون التابعون للحشد الشعبي في العراق، بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير الأيميكي في بغداد، وكتبوا على مبنى السفارة "مغلق بأمر الشعب"، وهي إشارة إلى إغلاق السفارة. ونصب المحتجون خيم الإعتصام أمام مبنى السفارة.

فيما أفادت قناة "سكاي نيوز" إحراق نقاط تمركز حماية السفارة الأميركية في بغداد"، مشيرةً إلى "وصول زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم "بدر" هادي العامري أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".