أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن "بلاده بدأت الاستعدادات لإرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​"، مشددا على أن "​تركيا​ ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في هذا السياق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: عملية التحضير لإرسال قواتنا إلى ليبيا بدأت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.