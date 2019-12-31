هنأ مجلس ​بلدية صيدا​ برئاسة ​محمد السعودي​، اللبنانيين عمومًا وأهالي صيدا ومنطقتها وجميع القاطنين فيها خصوصًا، بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2020. وأعرب المجلس البلدي في بيان، عن أمله في أن "يحمل العام 2020 الخير والإزدهار للجميع، وأن يكون واعدًا لخلاص اللبنانيين من الأزمات الّتي يعيشونها، وعلى رأسها الأزمة الإقتصاديّة والمعيشيّة الخانقة، وأن تكون السنة الجديدة حافلة بالعمل البلدي لخدمة صيدا وأهلها، وتمتين أواصر التعاون مع الجوار".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صيدا هنأت بالسنة الجديدة: ليكن العام واعدا لخلاص اللبنانيين من أزماتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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