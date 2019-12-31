طلب رئيس اتحاد نقابات ​المؤسسات السياحية​ ​بيار الأشقر​ من رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ "اعتبار ​وزارة السياحة​ وزارة سيادية وقيادية وخدماتية لأنها وزارة بموازنة لا تتعدى 1% من ​الموازنة العامة​ أما مداخيلها فهي تتعدى 15% من الدخل القومي وللعلم عام 2010 أدخلت 8 مليارات ونصف المليار من الدولارات"، موضحاً انه "إذا أراد دياب دمج الوزارات، فليكن مع ​وزارة الخارجية والمغتربين​ لأنها عملت على التواصل مع المغترب في مؤتمرات حول ​العالم​ والمغترب هو من أهم مصادر السياحة في ​لبنان​؛ واليوم كم نحن بعوز لمداخيل السياحة لإنقاذ الوضع الإقتصادي والمالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاشقر: لدمج وزارتي السياحة والخارجية لإنقاذ الوضع الإقتصادي والمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.