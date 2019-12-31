تجمع العلماء: التصريحات الرسمية الاميركية المتعلقة بالاعتداء بالعراق ترجعنا الى فترة الاستعمار

أدان تجمع علماء جبل عامل "الاعتداء الاميركي على العراق"، معتبرًا أنّ "التصريحات الرسمية الاميركية المتعلقة بالاعتداء ترجعنا الى فترة الاستعمار التي لم تستطع الادارة الاميركية تقبل اندثارها".
وفي بيان له، دعا التجمع الشعب العراقي لـ"الالتفاف حول المرجعية والدولة والحشد كي يحافظ على سيادته"، مؤكدًا "ضرورة تعزيز وحدة الشعب العراقي خصوصًا وشعوب محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيواميركي، الذي لا يقدم على اي فعل إلّا بهدف حماية قاعدته الكبرى في المنطقة ألا وهي الكيان الصهيوني".
واعتبر أن "الدخول الاميركي المباشر في ضرب قوى الحشد في العراق دليل على هزيمته بإفشال خطة الفوضى الخلاقة التي يسعى الى تنفيذها، إن كان عبر تدمير المشروع التكفيري او التصدي لفتنة الشارع المتنقلة في المنطقة خدمةً لأطماعه وحفاظًا على الكيان الصهيوني الغاصب".
ورأى التجمع أن "ما جرى يجب أن يدفع مختلف القوى السياسية في العراق لوضع حلول عاجلة للأزمة الداخلية، لأنّ الاحداث في الشارع ساهمت في تجرؤ الادارة الامريكية على سيادة العراق".
وختم التجمع بيانه بتقديم التعازي بالضحايا، متمنيًا أن "تثمر دماؤهم خروج اميركا من العراق ومن ثم المنطقة".
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