أمل رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، خلال جولته على اسواق المدينة، بأن "تكون السنة الجديدة سنة خير وطمأنينة وأمل بخروج البلد من محنته وأزماته، وأن يعم الأمن والأمان والاستقرار في لبنان"، مشيراً الى ان "هذه الجولة للاطلاع ميدانيا على هموم التجار والمؤسسات، ومعاناة الناس وشجونهم، خصوصا وأننا في أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة، ونلحظ ازدحاما للسير خلال هذه الأيام، فالحركة جيدة نسبيا، ولكن الضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية كان لها انعكاسها السلبي بالطبع على الحركة التجارية، ومما زاد الأزمة تفاقما الإجراءات المصرفية التي حجزت أموال المودعين ورواتب الموظفين، وعرقلت الحركة الاقتصادية، إضافة إلى الغلاء الناجم عن التلاعب بسعر صرف الدولار".
وتمنى بلوق على الأجهزة الأمنية "تكثيف الجهود والإجراءات والدوريات هذه الليلة للحفاظ على أمن الناس"، كما ناشد "اهل المدينة بالامتناع عن ظاهرة إطلاق النار عند منتصف الليل، لأنها تسبب الأذى للناس والممتلكات، إضافة إلى ترويع المواطنين وإقلاق راحتهم، وليكن الاحتفال بالعام الجديد بصورة حضارية وبروحية الخير، فالفرح بالعيد لا يكون بأذية الآخرين والإساءة إليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعلبك: للامتناع عن ظاهرة إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.