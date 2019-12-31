رئيس بلدية بعلبك: للامتناع عن ظاهرة إطلاق النار

أمل رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، خلال جولته على اسواق المدينة، بأن "تكون ​السنة​ الجديدة سنة خير وطمأنينة وأمل بخروج البلد من محنته وأزماته، وأن يعم الأمن والأمان والاستقرار في ​لبنان​"، مشيراً الى ان "هذه الجولة للاطلاع ميدانيا على هموم التجار والمؤسسات، ومعاناة الناس وشجونهم، خصوصا وأننا في أجواء الاحتفال ب​ليلة رأس السنة​، ونلحظ ازدحاما للسير خلال هذه الأيام، فالحركة جيدة نسبيا، ولكن الضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية كان لها انعكاسها السلبي بالطبع على ​الحركة التجارية​، ومما زاد ​الأزمة​ تفاقما الإجراءات المصرفية التي حجزت أموال المودعين ورواتب الموظفين، وعرقلت الحركة الاقتصادية، إضافة إلى الغلاء الناجم عن التلاعب بسعر صرف ​الدولار​".

وتمنى بلوق على ​الأجهزة الأمنية​ "تكثيف الجهود والإجراءات والدوريات هذه الليلة للحفاظ على أمن الناس"، كما ناشد "اهل المدينة بالامتناع عن ظاهرة ​إطلاق النار​ عند منتصف الليل، لأنها تسبب الأذى للناس والممتلكات، إضافة إلى ترويع المواطنين وإقلاق راحتهم، وليكن الاحتفال ب​العام الجديد​ بصورة حضارية وبروحية الخير، فالفرح بالعيد لا يكون بأذية الآخرين والإساءة إليهم".