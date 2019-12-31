ابي خليل: التيار لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد بموضوع تسمية الوزراء الدروز

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيزار ابي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​التيار الوطني الحر​ لا يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد بموضوع تسمية الوزراء ​الدروز​ فهذا شأن له أربابه وهم على قد الحمل".

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