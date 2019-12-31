كركي: فسخ وتعليق عقود 16 طبيبا و8 صيدليات متعاقدين مع الضمان

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ القرارات اللازمة، في إطار متابعته لمدى التزام الأطباء المتعاقدين والصيادلة مع الصندوق بأحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته، لاسيما النظام الطبي، وإستنادا للتحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الملفات المحالة إليها من مكاتب صور، ​الغازية​ و​بيروت​ وحيث تبين أن عددا من الأطباء و​الصيدليات​ قد خالفوا قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وإستنادا إلى إقتراح المراقبة الطبية في الصندوق، وقضى بموجبها ما يلي:

- القرار رقم 959 تاريخ 30/12/2019 ( فسخ التعاقد مع الأطباء التالية أسماؤهم إعتبارا من 2/ 1/ 2020:

الدكتور ​محمد بلال​ ​محمد سنو​ ( طب عام) - مذكرة 54/ 2005.

الدكتور أجود فرحان شيا ( طب عام) - مذكرة 72/ 2009.

الدكتور نزيه فوزي طربيه (طب عام) - مذكرة 40/ 1994.

الدكتورة نظيرة سليم عماشة ( طب عام) - مذكرة 39/ 1994.

الدكتور عصام توفيق ظاهر ( ​جراحة​ القلب والشرايين) - مذكرة 54/ 1998.

الدكتور شربل ابراهيم خير الله ( أمراض الغدد الصماء) - مذكرة 57/ 1994.

الدكتور زخيا الياس الحاج ( الجراحة النسائية والتوليد) - مذكرة 60/ 2001.

الدكتور فضل ديب غنوي ( أمراض القلب والشرايين) - مذكرة 32/ 2004.

الدكتور ناصر سليمان بو فخر الدين ( طب عام) - مذكرة 53/ 1998.

- القرار رقم 961 تاريخ 30/12/2019 (فسخ التعاقد مع الدكتور ​أحمد محمد​ عبيد) إعتبارا من 2/ 1/ 2019.

- القرار رقم 963 تاريخ 30/12/2019 يعلق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر واحد اعتبارا من 2/1/2020 مع الاطباء المحددة أسماؤهم أدناه:

الدكتور عدنان اكرم رمضان ( امراض القلب والشرايين ) - المذكرة 89/ 2011.

الدكتور محمد نايف حسون (​الأمراض​ الصدرية ) - المذكرة 69 / 1997.

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الدكتور زكريا محمد حسون ( طب أطفال ) - المذكرة 2/ 1990.

الدكتور علي سليمان يونس ( الجراحة العامة ) - المذكرة 21/ 1996.

الدكتور علي احمد ابو زيد ( الامراض الجلدية ) - المذكرة 70/ 1999.

الدكتور ​حسن علي​ فاضل ( جراحة المسالك البولية ) - المذكرة 1/ 1995.

- القرار رقم 960 تاريخ 30/12/2019 (فسخ التعاقد مع صيدلية سيبيلا فارم CYBELLA PHARM ) إعتبارا من 2/1/2020.

- القرار رقم 962 تاريخ 30/12/2019 (فسخ التعاقد مع صيدلية خليفة إعتبارا من 2/1/2020).

- القرار رقم 951 تاريخ 26/12/2019 (تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد مع صيدلية العباس إعتبارا من 30/12/2019).

- القرار رقم 964 تاريخ 30/12/2019 (تعليق التعاقد بصورة موقتة بصورة موقتة - لمدة شهر واحد - اعتبارا من 2/1/2019) مع الصيدليات التالية:

صيدلية العماد لصاحبها الصيدلي عماد عباس عكوش رقم التعاقد 262/8 - المذكرة رقم 9/2000.

صيدلية مايا لصاحبتها الصيدلي مايا احمد غندور رقم التعاقد 620/8 - المذكرة رقم 39/2014.

صيدلية ياسر لصاحبها الصيدلي ​ياسر علي​ ذيب حجازي رقم التعاقد 729/8 - المذكرة 91/2017.

صيدلية الساحة لصاحبها الصيدلي وسام احمد مسلماني رقم التعاقد 456/8 - المذكرة رقم 14/2010.

صيدلية الرضوان لصاحبتها الصيدلي رشا قاسم رمضان رقم التعاقد 435/8 - المذكرة 39/2009.

وبهذه المناسبة يحظر على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية معاملة تقديمات صحية منظمة من الأطباء والصيادلة المذكورين أعلاه خلال فترة فسخ العقد أو تعليقه.

كما حذر كركي المتعاقدين مع الصندوق (أطباء، صيادلة، مختبرات، مستفيات، ومراكز أشعة) بوجوب الإلتزام بأحكام قانون الضمان وأنظمته وبشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتهم لها والإدعاء عليهم أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء.