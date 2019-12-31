أبو العردات هنأ في ذكرى انطلاقة فتح: لاستمرار المقاومة حتى التحرير والعودة

هنأ عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وأمين سر الحركة وفصائل منظمة التحرير ال​فلسطين​ية في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​ ​الشعب الفلسطيني​ في "الذكرى الخامسة والخمسين لإنطلاقة فتح وإنطلاقة ​الثورة​ الفلسطينية المجيدة"، مؤكدا أن "هذه الحركة شكلت العامود الفقري وطليعة الثورة ورأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني والاحتلال، وستبقى حتى تحقيق أماني وطموحات وتطلعات شعبنا بالإنتصار وبإقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها ​القدس​.

ولفت أبو العردات في بيان له الى أنه "في هذا اليوم المجيد ننحني إجلالا وإكبارا لأرواح عشرات آلاف الشهداء ونحيي جرحانا الأبطال وأسرانا البواسل في سجون الإحتلال الإسرائيلي".

وهنأ الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "الأمين على الثوابت الوطنية الفلسطينية والقابض على الجمر في هذا الزمن والصعب، وإلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح".

كما حيا "لبنان الشقيق وشعبه العربي الأصيل، الذي احتضن الشعب الفلسطيني على أرضه منذ النكبة وقدم التضحيات الجسام، في دعم ونصرة ​القضية الفلسطينية​، وقدم آلاف الشهداء والجرحى من أبناءه في مواجهة العدو الصهيوني دفاعا عن فلسطين وعن لبنان".

وفي الختام عاهد العردات "الشعب الفلسطيني باستمرار ​المقاومة​ بكل أشكالها وبالنضال والكفاح حتى النصر والتحرير والعودة".

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