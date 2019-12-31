بطيش: نتمسّك بالأمل بأن يحمل العام ٢٠٢٠ الاستقرار والامان الاقتصادي

تمنى وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يستقبل ​اللبنانيون​ ​السنة​ ​الجديدة​ ب​حكومة​ متضامنة قادرة على الانجاز لنتمكّن من تجاوز الايام الصعبة التي نعيش، مؤكدا "اننا نتمسّك بالأمل بان يحمل العام ٢٠٢٠ الاستقرار والامان الاقتصادي والاجتماعي الذي يستحقُّه اللبنانيّون".

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