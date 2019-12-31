المفتي دريان:لاستمرار الشيخ الشعار في منصبه لنهاية أيار والاستعداد لانتخابات مفتي المناطق

اصدر مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ قرارا قضى باستمرار مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 1-1-2020 وتنتهي بتاريخ 31-5-2020، وبانتهاء المدة المشار اليها أعلاه يتولى أمين الفتوى في طرابلس مهام مفتي طرابلس لحين إجراء ​انتخابات​ مفتي أصيل. ومن جهة أخرى أعطى دريان توجيهاته الى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بالمباشرة بإعداد لوائح الهيئة الناخبة بالسرعة القصوى لإجراء انتخابات لمفتي المناطق.

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