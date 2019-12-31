مسيحيون مغاربة: ننتظر تدخلا ملكيا لضمان الاحتفال العلني بعيد ميلاد المسيح

قالت لجنة المغاربة المسيحيون إنها تنتظر تدخلا من الملك محمد السادس، لـ”ضمان الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والاحتفال علنية بعيد ميلاد المسيح”.

وأوضحت اللجنة المذكورة، في بيان لها، أنها تحتفل ” بعيد ميلاد الـمسيح”، وبالتالي فهي “تدعو إلى السلام والفرح، وتذكر بأهمية مناهضة التمييز والاعتراف بالمسيحيين المغاربـة”.

وطالبت لجنة المغاربة المسيحيين، بضمان الحرية الدينية وتأمين الحق في التعريف الذاتي، إضافة إلى القضاء على التمييز.

ودعت اللجنة ذاتها، مشاركة المسحيين المغاربة في الحياة العامة، فضلا عن إجراء إحصاء علني للمسيحيين المغاربة، وتكريس اهتمام مؤسساتي من أجل إدماج المسيحيين في المجتمع.

وفي سياق ذاته، قال زهير الدكالي، رئيس تنسيقية المسيحيين المغاربة، في حديثه مع “اليوم 24″، إن المسحيين المغاربة احتلفوا بأعياد الميلاد داخل منازلهم رفقة أصدقائهم بسلام.

Advertisements

وأضاف المتحدث ذاته، ان هذه الاحتفلات كانت في علم السلطات، متسائلا:” لماذا اذن لا يتم الاعتراف بنا رسميا من طرف الحكومة؟ لماذا كل هذا التجاهل؟”.

وأورد رئيس تنسيقية المسيحيين المغاربة أن ما يميز الاحتفالات هذه السنة أنها لم تكن سرية، بل أغلب المسيحين المغاربة احتفلوا رفقة أصدقائهم في منازلهم وأمام مرأى الجميع، لكن الاحتفال لا يتعدى المنازل، إذ يصعب على بعض المسحيين التوجه إلى الكنائس.

ويشار إلى أن عدد المسيحيين المغاربة يقدر بحسب مرصد الحريات الدينية بحوالى 8000 شخص، كما أن عدد الكنائس الموجودة حاليا في المملكة تبلغ 44 يديرها 57 راهبا من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة في طنجة والرباط.