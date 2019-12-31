عاجل.. الصحافي عمر الراضي يغادر أسوار سجن “عكاشة” بعد قليل

بعد خمسة أيام من اعتقاله، يرتقب أن يغادر الصحافي عمر الراضي بعد قليل، أسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء، عقب قرار قضتئي جديد يقضي بمتابعته في حالة سراح.

وقال عمر بمجلون، محامي الزميل الصحافي عمر الراضي، في حديث مع “اليوم 24″، إن المحكمة قررت متابعة الراضي في في حالة سراح، بدل متابعته في حالة اعتقال كما كانت قررت ذلك يوم الخميس الماضي.

ويتواجد حاليا عدد من الحقوقيين والصحافيين وأسرة الراضي، أمام أبواب السجن، في انتظار خروج عمر الراضي تنفيذا للقرار القضائي الجديد.

ويغادر عمر الشجن اليوم، بعد خمسة أيام من الاعتقال عقب اتخاذ المحكمة لقرار متابعه بسبب تدوينة نشرها على حسابه بموقع تويتر، ينتقد فيها حكما قضائيا في حق معتقلي حراك الريف.