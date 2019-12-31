كرة القدم الوطنية 2019.. توهج الأندية وإخفاق المنتخبات

شهد عام 2019 نتائج متباينة لكرة القدم الوطنية، إذ عرف توهجا بالنسبة للأندية على مستوى المسابقات القارية، مقابل إخفاق كبير للمنتخبات.

* “سوبر” الرجاء

استهل فريق الرجاء الرياضي سنة 2019 بمنح الرياضة الوطنية كأس “السوبر” الإفريقي متم مارس الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تفوقه في المباراة النهائية على الترجي التونسي، ليحافظ بذلك على اللقب مغربيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما تُوج به الوداد الرياضي الموسم قبل الماضي ضد تي بي مازيمبي الكونغولي.

* الوداد يخسر “العصبة” بـ”فضبخة” تحكيمية

بلغ الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث واجه الترجي ماي الماضي، فبعد تعادله ذهابا بهدف لمثله بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، كان الفريق التونسي متقدما بهدف نظيف إيابا قبل أن تُعدل رأسية وليد الكرتي الكفة للفريق الأحمر، غير أن الحكم باكاري غاساما رفض الهدف، ليطالب لاعبو الوداد باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “الڤار”، التي لم تكن موجودة على عكس مباراة الذهاب.

ورفض ممثل كرة القدم الوطنية مواصلة اللعب، قبل أن تمنح لجنة الانضباط بالكونفيدرالية الإفريقية “كاف” اللقب للترجي، وتعتبر الوداد منسحبا، علما أن القضية التي أصبحت تعرف بـ”فضيحة رادس”، بلغت محكمة التحكيم الرياضية” الطاس”.

* نهضة بركان يدخل التاريخ

نجح فريق النهضة البركانية في تحقيق إنجاز تاريخي، ببلوغه نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” ضد الزمالك المصري، إذ كان الفريق البرتقالي قريبا من الظفر باللقب، الذي خسره بركلات الحظ التي ابتسمت للزمالك، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز النهضة بهدف نظيف، وهي النتيجة التي أنهى بها الفريق المصري مباراة الإياب، علما أن النسخة ذاتها شهدت بلوغ حسنية أگادير ربع النهائي، قبل أن يخرج بـ”ظلم” تحكيمي ضد الزمالك.

* المنتخبات الوطنبة.. فشل وإخفاق

عرفت سنة 2019 اخفاقا كبير للمنتخبات الوطنية، وعلى رأسها المنتخب الأول الذي غادر مبكرا نهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وتحديدا من دور الثمن على يد منتخب البنين بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليُنهي هذا الإخفاف رحلة الفرنسي هيرفي رونار مع “أسود الأطلس” ويتم التعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش خلفا له.

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* الأولمبي يفشل في التأهل إلى”طوكيو”

عجز المنتخب الأولمبي عن حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس إفريقيا بمصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية” طوكيو” 2020، بعد فشله في تجاوز عقبة منتخب مالي، لتغيب بذلك كرة القدم الوطنية عن “الأولمبياد” للنسخة الثالثة على التوالي.

* المنتخبات السنية.. اخفاقات متجددة

ودع منتخب الفتيان كأس إفريقيا بتنزانيا من دور المجموعات، ليفشل بذلك في بلوغ نهائيات كأس العالم التي احتضنتها الملاعب البرازيلية، أكتوبر ونونبر الماضيين.

بدوره خرج منتخب أقل من 20 سنة من دور المجموعتين، في دورة الألعاب الإفريقية التي احتضنها المغرب خلال الفترة ما بين 19 و31 غشت الماضي.

* المنتخب النسوي.. فشل أولمبي

لم ينجح المنتخب الوطني النسوي في بلوغ دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، حيث خرج من الدور الأول للتصفيات الإفريقية أمام منتخب مالي، إذ خسر معه ذهابا بثلاثة أهداف لواحد، واكتفى إيابا بالتعادل معه بهدفين في كل شبكة.

في المقابل حقق المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة، برونزية دورة الألعاب الإفريقية، بعدما تغلب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد.