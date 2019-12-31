47 عاملا لقوا مصارعهم في ورش البناء في البلاد عام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 47 عاملا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الجاري 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الماضي 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

كما تبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن نحو 200 عامل بينهم حوالي 40 أصيبوا بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء في العام 2019.

وكان آخر ضحايا العام 2019 يوسف طايع شريف (46 عاما) من سكان بلدة بيت أولا قضاء الخليل، قد لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل جنوبي البلاد، أول من أمس الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تراجعت، مؤخرا، عن القرار الذي اتخذته بالسابق ويقضي بفرض عقوبات على مقاولين لا يلتزمون بقواعد الأمن والأمان في ورش العمل.

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وكانت الوزارة قد اتخذت القرار بعد ازدياد الحوادث في ورش البناء التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

ولم يف مكتب المحاسب العام في وزارة المالية بالتزامه منع المقاولين الذين ثبُت خرقهم بأكثر من بند في مجال عدم توفير السلامة والأمن والأمان للعمال في مواقع العمل، من المشاركة في مناقصات وعطاءات البناء الحكومية لمدة عام.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.