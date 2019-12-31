مدرب ليفربول: الموسم لم ينته بعد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على أهمية أن يبذل كل لاعب في الفريق أقصى ما لديه على مدار التسعين دقيقة، حتى يبقى ملعب "أنفيلد" حصنا.

ويستعد ليفربول لخوض مباراتين مقبلتين على ملعب "أنفيلد"، الأولى ضد شيفيلد يونايتد في البريمييرليغ، ثم اللعب مع إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضًا بالفريق، وكما قلت من قبل، الموسم لم ينته بعد، واللاعبون أظهروا في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا".

وأضاف "يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة كبيرة للفريق، المواجهة الأخيرة كانت معركة ضد وولفرهامبتون، ومن الواضح أننا خضناها معًا وفي النهاية فزنا بها (1-0)".

وأتم "الأمر صعب للغاية، ولكن لا أحد يشكو، كما أنه لا مجال لدينا للأعذار، هؤلاء اللاعبون يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في مباراة الخميس المقبل".