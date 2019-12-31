بوغبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد في الشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد وكيل النجم الفرنسي، بول بوغبا، على إمكانية رحيل لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وذكر مينو رايولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "بوغبا لن يغادر في كانون الثاني/يناير. إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادي يحترمه أيضًا".
وأضاف "الوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوغبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام".
وتابع "اذهب إلى ما قاله سولسكاير. بوغبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه".
وأردف "بوغبا يكافح قليلا بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".
واستطرد "إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي، ويريد التحدث حول أي موضوع ، فهو يعرف رقم هاتفي".
واستمر "حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد، لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائمًا. لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير".
وأتم "أعرف فقط أن بوغبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه عن المدرب".
يذكر أن العديد من التقارير ربطت بوغبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
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