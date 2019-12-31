أسعار النفط تهبط آخر أيام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت أسعار النفط، مع انتهاء هذا العام، اليوم الثلاثاء، بالرغم من تسجيلها لأكبر زيادة سنوية منذ عام 2016.

واتجهت أسعار النفط لأكبر زيادة سنوية خلال 3 سنوات، بدعم من تفاؤل في الأسواق مع قرب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخفض الإمدادات، عبر تحالف " أوبك+".

وقال مستشار التجارة للبيت الأبيض، بيتر نافارو، أمس الإثنين، إنه من المرجح أن توقع بلاده والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مطلع 2020، مضيفًا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن تأكيد التوقيع سيصدر عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أو الممثل التجاري الأميركي.

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وأعلنت واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، المقرر توقيعه الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وارتفعت أسعار "خام برنت" نحو 24 بالمئة، والخام الأميركي 35 بالمئة في 2019، وهو أكبر ارتفاع سنوي خلال 3 أعوام.

ومن المقرر أن يبدأ تحالف "أوبك"، الأربعاء المقبل، الذي يتألف من الدول الأعضاء في" أوبك"، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2020، مقابل 1.2 مليون برميل في 2019.