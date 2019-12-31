مصرع امرأة و5 إصابات في حادث طرق قرب مجدل شمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة في الأربعينيات من عمرها مصرعها، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة بالقرب من بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان، اليوم الثلاثاء.
واستدعيت طواقم من سلطة الإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص 6 عالقين، بيد إقرار وفاة امرأة متأثرة بجروحها الخطيرة.
وقدمت طواقم طبية، الإسعافات الأولية للمصابين الآخرين، حيث وصفت جروح فتاة (15 عاما) بالحرجة، بينما وصفت حالة 4 مصابين آخرين بالمتوسطة. وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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