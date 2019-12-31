ترامب يتهم إيران بالتنسيق للهجوم على سفارة بلاده في بغداد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالتنسيق للهجوم على سفارة بلاده في العاصمة العراقية بغداد .



وقال ترامب في تغريدة اليوم الثلاثاء، على "تويتر" : إن إيران تنسق هجوما على السفارة الأمريكية في بغداد .. داعيا الحكومة العراقية إلى استخدام قواتها لحماية السفارة.

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وجاءت دعوة ترامب، بعد قليل من مطالبة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، المحتجين بمحيط السفارة الأمريكية من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بالابتعاد عن كافة مجمعات السفارة وبشكل فوري.

واقتحم عدد من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم، مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أحرقوا استعلامات المبنى، ليطلق عليهم حراس الأمن داخل السفارة قنابل الصوت.