نشطاء على تويتر : #اردوغان_نسخه_بن_لادن بل وأبشع منه

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أجمع نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أضحى نسخة من زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، من خلال رعايته وإستضافته قيادات الإخوان في إسطنبول والسماح لهم بإطلاق قنوات تحرض على العنف والإرهاب بل وتقديم تمويل لها .



وحظي هاشتاج "اردوغان نسخه بن لادن"، على تفاعل واسع وكبير، وأشار فيه النشطاء إلى أن أردوغان حول تركيا إلى مركزاً لإنطلاق تلك الجماعات الإرهابية لضرب الدول العربية وزعزعة أمنها وإستقرارها .

ويشير النشطاء إلى أن أردوغان برعايته للجماعات المتطرفة، لا يختلف عن أسامة بن لادن ولكن هو أخطر بكثير لا نه مكتب الشرعية السياسية لممارسة الارهاب

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تقول الناشطة، ياسمين أحمد، "إردوغان يحتضن عناصر تنظيمي داعش والقاعدة، ويمدهم بالسلاح والذخيرة ويوفر لهم أماكن التدريب" .

فيما قالت الناشطة المعروفة، راندا محمد، أن أردوغان أصبح نسخة من بن لادن بل وأبشع منه للأسف .. مؤكدة أن الخلاف هو سياسي مع أردوغان وليس مع شعبه وبلده الجميلة .

فيما أكدت شيماء حسين أن ردوغان اصبح خطر يهدد العالم العربي ومؤخرآ اوروبا بعد قيامه بتصدير الارهاب الي الدول الاوروبيه بهدف اعاده تكوين الدوله العثمانيه .

أما أمل بن جاسم فذكرت أن أردوغان بالامس سرق نفط سوريا بواسطة داعش واليوم يحاول اردوغان سرقة نفط ليبيا بواسطة الميليشيات الأخونجية