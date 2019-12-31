- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. التوقيع على اتفاقيتين في مجال التغذية المدرسية وحماية الطفولة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
وقع وزير التربية والعليم الدكتور عبدالله لملس اليوم بعدن مع منظمة رعاية الاطفال اتفاقيتين لمشروعين تابعين للوزارة في مجال التغذية المدرسية وحماية الأطفال.
تتضمن الاتفاقية الاولى تنفيذ مشروع استمرار التعليم في حالات الطوارئ وحماية الاطفال والتغذية، من الفترة يوليو 2019 - مايو 2020 بمديريات (تبن ، طور الباحة ، ، المضاربة ) بمحافظة لحج
ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة الاطفال اليمنيين المتأثرين بالنزاعات، وأولياء أمورهم على الصمود والرفاهية من خلال زيادة فرص الحصول على خدمات التعليم والصحة والحماية الجيدة ذات الصلة والمتكاملة، بمبلغ وقدره مليون و250 الف دولار، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية.
ويستهدف المشروع اكثر من 14 الف طفل تتراوح اعمارهم بين 6- 15سنة ، في 12 مدرسة رسمية و300 معلما و120 اعضاء مجالس اولياء الامور.
وتتضمن الاتفاقية الثانية على مشروع الحد من العوائق التي تحول دون توفير خدمات التعليم الوقائي للأطفال المتضررين من النزاع في اليمن بمحافظتي عدن ولحج.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. التوقيع على اتفاقيتين في مجال التغذية المدرسية وحماية الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.