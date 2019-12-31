شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران وراء أحداث السفارة ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران المسؤولية عما يحدث في محيط السفارة الأمريكية في بغداد. وقال ترامب عبر تويتر: "نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".

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