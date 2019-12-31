شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. شلل الأطفال يسجل أعلى مستوى منذ 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

تعمل السلطات في باكستان من أجل احتواء انتشار شلل الأطفال بين المواطنين في عام 2019، الذي شهد تسجيل أعلى عدد لحالات الاصابة الجديدة بالمرض منذ خمس سنوات، في ظل مقاطعة حملات التطعيم والهجمات على العاملين في مجال الصحة الذين يشاركون فى هذه الحملات.

وقال مسؤول كبير في البرنامج الوطني للقضاء على شلل الأطفال، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المبلغ عنها بلغ 117 هذا العام.

وقد انتشر المرض في المنطقة الجبلية في شمال غرب البلاد، الواقعة بالقرب من الحدود الأفغانية، والتي ظلت تحت سيطرة المسلحين الإسلاميين لسنوات. وفي عام 2019، تم الإبلاغ عن 83 حالة إصابة جديدة بالمرض من المنطقة.

وكان عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال بلغ ذروته في عام 2014، حيث تم تسجيل 306 حالات إصابة، وهو العام الذي بدأ فيه أيضا الهجوم على طالبان، ولكن كان هناك تراجع في عدد حالات الاصابة منذ ذلك الحين. وقد انخفض العدد إلى 54 في عام 2015، وبلغ 20 أو أقل في السنوات الثلاث التالية، بحسب ما جاء في الإحصاءات الرسمية.