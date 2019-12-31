ترامب يتهم إيران بقتل مدني أمريكي بالعراق ويتعهد بمواصلة الرد بحزم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع "هجماتنا كانت ردًا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها".

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخي أمني.

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ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.



وشن الجيش الأمريكي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة"اصر من حزب الله العراقي يهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد