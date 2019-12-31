"الوزراء السعودي" يجدد شجبه وإدانته للهجمات ضد التحالف الدولي بالعراق

جدد مجلس الوزراء السعودي شجب وإدانة المملكة للهجمات التي شنتها مليشيات إرهابية مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

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ومساء الأحد الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران.

وجاءت الغارات بعد هجمات استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أمريكيين، وصولا إلى استهداف سفارة واشنطن الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا بالعاصمة بغداد.

وكانت السعودية، أدانت في وقت سابق الهجمات الإرهابية داخل العراق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، والتي كان آخرها ما شنته مليشيات إرهابية مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية.

وقال مصدر سعودي مسؤول: إن "المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق، التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها مليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية".

ودعت السعودية إلى تضافر الجهود المخلصة كافة للمحافظة على أمن العراق واستقراره، معربة عن أمنيتها أن يحمي الله العراق من الفتن، وأن يسوده الأمن والاستقرار.