"سي إن إن": حرب طهران بالوكالة مع واشنطن تزيد معاناة العراق

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن المواجهة بين الولايات المتحدة والمليشيات الموالية لإيران تعد مصدرا إضافيا لعدم الاستقرار بالعراق الذي يعيش بالفعل أزمة بالغة من احتجاجات وشلل سياسي.

وذكرت الشبكة الأمريكية، الثلاثاء، أن هذه الحرب بالوكالة بين واشنطن وطهران، التي تعتبر كابوسًا للحكومة العراقية، قد اقتربت خطوة مع الهجمات الأمريكية، الأحد، على مليشيا موالية لإيران في العراق.

والأحد الماضي، شن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك (شمال) أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.

واليوم الثلاثاء، اقتحم عناصر من حزب الله العراقي مقر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بغداد ردا على الغارات الأمريكية.

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و"كتائب حزب الله" واحدة من أكثر المليشيات الطائفية تطرفا في العراق، ولها علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وقد حملها المسؤولون الأمريكيون مسؤولية عدد متزايد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت أمريكية في البلاد.



خلال الأشهر الأخيرة، صعدت كتائب حزب الله هجماتها على المنشآت الأمريكية في العراق، بما يتطابق مع الحملة الإيرانية واسعة النطاق لمقاومة إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات.

ومعظم صواريخ الكتائب سقطت على بعد مسافة من القوات الأمريكية دون أن تتسبب في أضرار، لكن ازداد نطاقها وقدرتها وأصبحت أكثر دقة، حتى إنه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت 17 صاروخا على قاعدة أمريكية جنوبي الموصل.

وفي وقت سابق من الشهر، قال مسؤولون أمريكيون إن مدى حجم تلك الهجمات في ازدياد، وتعد تهديدا بتصعيد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وطهران ستزيد من زعزعة استقرار البلد الغارق في أزمة بالفعل قد تؤدي إلى تهديد تجدد الإرهاب.

ويشهد العراق احتجاجات كبيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول مع ضيق الشباب ذرعًا بالفساد وقلة فرص العمل، وتحركهم ضد قوات الأمن والمليشيات الإيرانية وتزايد نفوذها.