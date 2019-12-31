اقتحام السفارة الأمريكية في العراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
على الصعيد السياسي تقرأون: إخلاء السفارة الأمريكية ببغداد بعد محاولة عناصر "حزب الله" اقتحامها، الخلايا القطرية- التركية باليمن.. مؤامرت تستهدف التحالف العربي، المسماري: تصرفات تركيا تهدد استقرار المنطقة العربية بأكملها، بومبيو: واشنطن والرياض ستواصلان العمل معا لمواجهة سلوك إيران الخبيث.
وفي الاقتصاد تجدون: النفط يسجل ذروة 3 أشهر بدعم اتفاق التجارة، بعد خلافات 10 سنوات.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاق نقل الغاز لأوروبا، 2019.. الإضراب الكبير يهز أركان فرنسا الاقتصادية
كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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