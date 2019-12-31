عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حراس السفارة الأمريكية في بغداد يطلقون قنابل صوتية على أنصار الحشد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أفادت قناة «العربية» بأنَّ حراس السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أطلقوا قنابل صوتية على أنصار الحشد الشعبي المتجمعين خارجها.



وأكد وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استمرار المساعي لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

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ونقلت قناة «الحرة» عن الياسري قوله: «أنا موجود الآن مقابل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء»، مؤكدًا أنَّ المساعي مستمرة لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام والسيطرة على الأمور.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.