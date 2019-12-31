بمناسبة العام الجديد.. صرف معاشات يناير غداً بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمناسبة العام الجديد.. صرف معاشات يناير غدا بمصر
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
يبدأ غدًا الأربعاء، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، تيسيرا على أصحاب المعاشات، ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.
وقد شكلت الوزيرة، غرفة عمليات مركزية تعمل وفقًا لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.
وأكدت، فى تصريحات، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بالمنافذ على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.
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