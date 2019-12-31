محتجو هونغ كونغ يرفعون شعار "استمروا في 2020"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أن شرطة هونغ كونغ ستنشر ما يربو على 6 آلاف فرد إضافي عشية العام الجديد، مع اعتزام المحتجين التجمع في أنحاء المدينة لحث السكان على عدم التخلي عن كفاحهم من أجل الديمقراطية في 2020. وذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاحتجاجات المرتقبة عشية العام الجديد تشمل تجمعاً حاشداً عند منتصف اليوم في حي سنترال التجاري، حيث حث المحتجون الناس على ارتداء الأقنعة ورفعوا شعار "لا تنسوا 2019 - استمروا في 2020". كما تنظم فعاليات أخرى في منطقة لان كواي فونغ التي تشتهر بالحانات وأماكن الترفيه في وسط الحي التجاري، وكذلك في المتنزهات القريبة من ميناء فيكتوريا ومراكز التسوق الكبيرة، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست نقلاً عن مصادر لم تذكرها، أن الشرطة ستنشر أكثر من6 آلاف فرد لمواجهة التوتر المحتمل في فترة الاحتفال ببدء العام الجديد. ومن المتوقع انضمام عشرات الآلاف لمسيرة كبيرة مؤيدة للديمقراطية في أول أيام العام الجديد بعد الحصول على موافقة الشرطة، إذ يأمل المنظمون الحفاظ على القوة الدافعة للحركة في 2020، وشارك نحو 800 ألف شخص في المسيرة السابقة التي نظمتها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان. وتأتي الاحتجاجات المرتقبة في مستهل العام الجديد بعد تصاعد الاشتباكات منذ عشية عيد الميلاد، عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين بعد مناوشات في مراكز تسوق وحي سياحي مهم.

