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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موقع عبري: نتانياهو يضغف السلطة ويساند حماس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
نشر موقع "واللاه" العبري تقريراً قال فيه إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت يقومان، بإجراءات تساهم في إضعاف السلطة الفلسطينية واستقرار حركة حماس. وأشار إلى أن نتانياهو ووزير أمنه نفتالي بينيت يعملان على إضعاف السلطة الفلسطينية عن عمد، في الوقت الذي يسهمون فيه باستقرار حماس في قطاع غزة من خلال اتفاق التسوية. وأضاف التقرير "نمط نتانياهو المُحير الذي يقوم على تقديم العديد من التنازلات أمام ممارسة "العنف" من قبل الفلسطينيين، له معنى واحد فقط، وهو ان نتانياهو يخشى من رد فعل حماس". تجدر الإشارة إلى أن حكومة نتانياهو وبينيت تتجه بهدوء نحو القيام بخطوة تاريخية تهدف لخلق أمر واقع بوجود دولتين، الأولى في قطاع غزة تحت حكم حماس، والثانية في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض تحت حكم إسرائيل، بما فيها مناطق الضفة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وتتقدم حكومة نتانياهو بخطوات كبيرة نحو اتفاق التسوية مع حماس في القطاع، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتغييب المسار السياسي معها، الأمر الذي سيؤدي لدفع ثمن باهظ جداً إن لم يكن في الفترة القريبة ففي السنوات التي تليها.
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