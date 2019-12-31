هونغ كونغ تلغي عروض الألعاب النارية للعام الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

تم إلغاء عرض الألعاب النارية منتصف ليلة العام الجديد في هونغ كونغ، والمعروف بإضاءة سماء هونغ كونغ الأيقونية، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة. وبعد شهور من التخطيط، أعلن مجلس هونغ كونغ للسياحة اليوم الثلاثاء أنه اتخذ قراراً في اللحظة الأخيرة بإلغاء الفعالية وإنشاء نسخة خاصة للعام الجديد من عرض الأضواء اليومي في المدينة. كما ذكر المجلس أنه سوف يتم إجراء سحب ليانصيب عبر الإنترنت بقيمة 4 ملايين دولار هونغ كونغي (510 آلاف دولار أمريكي) في منتصف الليل، للحفاظ على استمتاع الجماهير بالعد التنازلي لبداية عام 2020. وتم اتخاذ قرار إلغاء عرض الألعاب النارية السنوي، الذي يستقطب مئات الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد، بعد أن أعلن منظمو مظاهرات الاحتجاج في هونغ كونغ أنه سيتم تنظيم مظاهرة حاشدة للاحتفال باليوم الأول من شهر يناير(كانون الثاني) المقبل. وتحولت الاحتجاجات في المدينة إلى العنف مرة أخرى خلال فترة عيد الميلاد (كريسماس)، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل حيث تحولت التجمعات الصغيرة للمتظاهرين في مراكز التسوق إلى مظاهرات حاشدة. وأصدرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام ما يمكن اعتباره رسالة بالفيديو للعام الجديد اليوم، حيث تحدثت في الفيديو ذي اللهجة التصالحية، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين الآخرين، عن التحديات التي ما زالت هونغ كونغ تواجهها، قائلة إنها مستعدة للاستماع بتواضع إلى الشعب ووضع حد للصراع الراهن.

